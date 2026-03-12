高市総理は12日、中東諸国の駐日大使らとの会合を予定していましたが、急きょ、欠席することを決め、木原官房長官が対応することになりました。政府関係者によりますと、高市総理に、風邪の疑いがあり、医務官の治療を受けた上で、安静を取ることにしたということです。高市総理は12日、衆議院予算委員会に出席しましたが、その後に予定されていたサウジアラビアなど湾岸協力理事会諸国の駐日大使による表敬のほか、在京イスラム諸