トランプ大統領は記者会見で、イランとの戦いは「まもなく終結する」と話したが、果たして本当なのだろうか。また、日本にはどのような影響があるのだろうか。【映像】米軍、イランの機雷敷設艦16隻“爆破”（実際の映像）ニュース番組『わたしとニュース』では、日々目まぐるしく状況が変わる中東情勢と経済への影響について、金融アナリストの大槻奈那氏とエコノミストの崔真淑氏の解説を交えながら深掘りした。■「まもなく