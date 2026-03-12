自分で決めるのが苦手、自分から進んで動けない、失敗を怖がる――子どもがそんなふうに「消極的」になってしまうのはなぜなのか。通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さんは、その原因は親や周りの大人が作ってしまっていることもあるのではないか、という。佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、歴代の