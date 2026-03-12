オープン戦DeNA4ー6広島（2026年3月11日横浜）ハマスタで「ハマのハマショー」が躍動した。現役ドラフトで中日から新加入したDeNA・浜将乃介が「8番・中堅」でオープン戦初スタメンに抜てきされ「チャンスだと思っていた」と燃えていた。2回1死一、二塁で迎えた第1打席。MCハマーの大ヒット曲「UCan’tTouchThis」で打席に入ると、2球目を中前にはじき返した。4回2死一塁では右翼線への適時三塁打。開幕投手を務