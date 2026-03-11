IEA＝国際エネルギー機関は、加盟国が過去最大規模となる4億バレルの石油備蓄を協調放出することで合意したと発表しました。IEAは11日、原油価格の高騰に対処するため、日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国をはじめとする加盟国32か国が備蓄する石油を市場に協調放出することに合意したと明らかにしました。過去最大規模の4億バレルが市場に供給されるということです。加盟国の状況に応じて、適切な期間、市場に供給されるとしています