「はじめの一歩」で知られる漫画家の森川ジョージさんが2026年3月11日、小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」問題をめぐり、Xで声明を発表した。「報道直後から自分がやれることを探して行動した」マンガワンをめぐっては、漫画『堕天作戦』の作者・山本章一氏が、20年に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを知りながら、22年に、「一路一」名義で漫画『常人仮面』の原作者として起用