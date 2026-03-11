子どもの成長、こと進学をきっかけに、家計が一気に膨らむことは珍しくはありません。 特に増えやすいのが「食費」と「通信費」です。例えば中学校、高校と、子どもの成長期と重なるこの時期は、食事量の増加、部活や塾による外食、スマートフォンの契約や通信費の増加など、原因は数多くあります。 そこで、この記事では、そんな時期でも無理なく節約し、家計を維持するために必要な家計の見直し方を解説します。