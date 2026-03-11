パンツを穿くとおなかまわりがポッコリ……。そんな40・50代の悩みに寄り添ってくれそうなのが、今回紹介する【GU（ジーユー）】のタックパンツです。タック入りの立体的なシルエットが下半身のラインをカバー。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのもポイントです。スタッフさんのおしゃれコーデもぜひ参考にしてみて。 丸みが映える美シルエットパンツ 【GU】「チノタックバレルパンツ」\2