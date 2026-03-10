【オーイシマサヨシ 「 ニンゲン」を元記事で視聴する】 アニメソング界を牽引するエンターテイナー・オーイシマサヨシと、シンガーソングライターとしての原点を軸に活動を続ける本名名義の大石昌良。ふたつの顔を持つアーティストとして歩んできたキャリアを紐解きながら、そのマルチな魅力と代表曲を掘り下げていく。 ■オーイシマサヨシとは？ アニメソング界を牽引するシ