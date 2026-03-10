◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）先発したチェコの右腕・サトリアが日本を相手に４回３分の２で６７球を投げ、６安打無失点、３奪三振の快投を見せた。強力侍ジャパン打線を相手に得点を与えずマウンドを降り、東京ドームのファンからはスタンディングオベーションが起きた。今大会で引退する技巧派は降板後、チームメート一人ひとりと抱き合った。すでに１次ラウンド１位突破が決まっている侍