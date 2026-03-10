フィギュアスケートのペア種目で見事金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手、りくりゅうペアへの報奨金2000万円は安いのか？ GACKTの発言が議論を呼んでいます。◆GACKTの提言と、現実の支給額とのギャップ3月5日に自身のXアカウントに投稿したポストがきっかけです。〈世界一を取った二人に2000万円。称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？〉〈これ