GACKT「報奨金2000万円は安い」発言はなぜ共感されなかったのか？ 背景無視の“上から目線”に世論が反発した本当の理由

GACKT「報奨金2000万円は安い」発言はなぜ共感されなかったのか？ 背景無視の“上から目線”に世論が反発した本当の理由