2戦連発のメッシ、キャリア通算900得点に王手!! 同記録達成者はC・ロナウドのみ
インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがキャリア通算900ゴールまで、あと「1」に迫った。
1日に開催されたメジャーリーグサッカー(MSL)第2節オーランド・シティ戦で今季初ゴールを含む2得点を記録したメッシ。続く7日の第3節DCユナイテッド戦でもゴールをこじ開けた。
前半17分にチームが先制して迎えた27分、左サイドから送られたスルーパスに走り込んだメッシがPA内に侵入。相手GKの動きを見極めたループ気味のシュートでゴールを陥れ、追加点を奪取した。
英『BBC』によると、このゴールはメッシにとってキャリア通算899得点目となり、900得点の大台に王手をかけた。内訳はバルセロナで672得点、パリSGで32得点、インテル・マイアミで80得点、そしてアルゼンチン代表で115得点を挙げている。なお、キャリア通算900得点を達成しているのは、アルナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドのみ。C・ロナウドは24年9月のクロアチア戦で大記録を達成している。
試合はメッシの得点でリードを広げたインテル・マイアミがDCユナイテッドんこ反撃を1点に抑え、2-1の勝利で2連勝を飾っている。
