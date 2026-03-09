【ワシントン＝淵上隆悠、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は７日、大統領専用機内で、軍事作戦を展開しているイランへの地上部隊派遣について、「正当な理由があればあり得る」と記者団に述べた。米ニュースサイト・アクシオスは、複数の関係者の話として、イランの保有する高濃縮ウランを押収するため、特殊部隊の投入が検討されていると伝えた。報道によると、米国とイスラエルは、イランの核兵器保有を永久に阻