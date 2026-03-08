［J１百年構想リーグEAST第５節］FC東京 ３−０ 横浜FM／３月７日／MUFGスタジアム横浜F・マリノスが敵地に乗り込んだFC東京との一戦は０−３で敗戦。特に重くのしかかったのは開始１分の失点で、それで相手を勢いづかせてしまった。16分に２点目を奪われた横浜FMは、DFラインの背後を突かれるなどして何度もピンチを招いた。さらに、後半開始早々の46分に３点目を献上。その後は選手交代などでボールを保持できるようになった