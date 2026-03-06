2026年2月に入って削除された、高市早苗首相の公式サイト(sanae.gr.jp)に掲載されていた「コラム」を全文検索できるサービスが登場しました。高市早苗コラム アーカイブ検索https://sanae-68m.pages.dev/削除された高市早苗氏のコラムを全文検索できるサービスを作ってみたhttps://anond.hatelabo.jp/20260301195421高市首相は確認できる限り2000年8月30日以降、2025年7月28日掲載分で更新が途絶えるまでほぼ25年にわたり公式サイ