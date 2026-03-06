セブパシフィック航空は、日本発着フィリピン路線を対象に、「Your Happy Lowest Fares」を3月5日から11日まで開催する。日本各地発マニラ、クラーク、セブ行きが対象で、片道最低運賃は100円。いずれも燃油サーチャージ、諸税別。搭乗期間は11月1日から2027年3月31日まで。販売席数には限りがあり、完売次第終了となる。セブパシフィック航空は、2008年に日本に就航。日本各地とマニラ、セブ、クラークを結ぶ路線を、エアバスA320