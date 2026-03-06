レノボ・ジャパンは3月3日、同社の展開するYogaブランドの最新世代「Lenovo Yoga Gen 11」シリーズの「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」など5製品を記者会見で発表した。●直感的に使える 創造の可能性を最大限に引き出すYogaブランド ポイントは？冒頭では、PC・スマートデバイス事業本部 製品企画本部 プロダクトマネジメント部コンシューマ製品担当 部長の櫛田弘之氏がYogaブランドの目指すものについて説