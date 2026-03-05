新スマホ「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」が登場！Nothing Technologyは5日（現地時間）、スペイン・バルセロナにおいて2026年3月2日（月）から3月5日（木）まで開催される世界最大級のモバイル関連イベント「MWC Barcelona 2026」に合わせて基調講演イベンを行い、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」（型番：A069）および「Noth