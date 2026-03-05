東京都大田区東海の公道において、複数の車両でドリフト走行や蛇行運転を繰り返したとして、警視庁交通執行課は3日、道路交通法違反（共同危険行為）の疑いで、ブラジル国籍のヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者（27）ら男5人を逮捕した。現場では暴走の最中に見物客の男性2人がはねられる重傷ひき逃げ事件も発生しており、公道を「聖地」と称して暴走を常態化させていたグループの実態が捜査で浮かび上がっている。 〈画像