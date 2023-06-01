為替戦略は時期によってどの要因が重要になるかを見極めることが重要。一般的に長期的には、キャリー取引や現在および将来の金利差に大きく左右されると考えられている。実際、ドル円も２０２５年４月までは米国と日本の２年および１０年国債利回りの格差とドル円の動きの間に強い正の相関が見られていた。 しかし、それ以降は利回り格差が急速に縮小しているにもかかわらず、ドル円は下落していない。利回り格差の影