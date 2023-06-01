中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会が5日から開かれます。中国国内では不動産不況が長引く中で、経済をどう立て直すかが焦点です。5日から中国で開かれる全人代では、李強首相が所信表明にあたる政府活動報告を読み上げ、ことしの経済成長率の目標や国防予算など国家を運営する方針を説明します。経済成長率の目標は2023年から3年連続で「5パーセント前後」としていましたが、中国国内の景気が停滞する中で、目標を引き下