三重県南部で4日午前、大規模な停電が発生し、信号が消えた交差点で交通事故も起きました。中部電力パワーグリッドによりますと、4日午前9時10分、松阪市・伊勢市・鳥羽市など9の市と町で、最大およそ19万8000戸が停電しました。各地で信号機の灯りが消え、松阪市では車同士が交差点の出合い頭に衝突する事故が1件ありました。建設会社従業員：「（会社に）来たらもう停電でしたし、この辺一帯が全部止まっている状況。