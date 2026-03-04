【異世界出稼ぎ】 3月4日 連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月4日三木なずな氏、田村拓也氏によるマンガ「異世界出稼ぎ～年収一兆円を持ち帰る簡単なお仕事」の連載をヤンマガWebにて開始した。 本作は遊んで暮らすという夢を持ちながらも、交通事故に遭った主人公・乾隆が、異世界でモンスターを討伐し年収1兆円を目指すという作品。公開されている第1話では、