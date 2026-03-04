中東のＵＡＥで開催されている男子テニスのＡＴＰチャレンジャー（下部ツアー）「フジャイラ・オープン」（３日）の試合中に警報が鳴り、世界ランキング３６８位の松岡隼（２０）もコートから走って避難した。米国とイスラエルからの攻撃を受けたイランは中東各国の米国関連施設などに報復攻撃を開始。英紙「サン」など各メディアによると、フジャイラ港付近の石油関連施設がイランによるドローンによる攻撃を受けて、迎撃に成