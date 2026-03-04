老後資金への不安が具体化しやすい50代では、資産形成の方法について改めて検討する人も少なくありません。NISAに関心はあっても、「今から始めても効果があるのか」「投資対象はどのように選べばよいのか」と迷うケースもあるでしょう。 NISAは一定の条件のもと運用益が非課税となる仕組みであり、活用の仕方によっては50代からの資産形成にも活用できます。本記事では、NISA制度の基本を整理しながら、リスクを意識し