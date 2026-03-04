NISA、結局「オルカン」だけでいいの？ 50代から始めたいけど、今から始めても十分な老後資金は貯まらない？

NISAは50代からでも遅くない？ 年間360万円・総額1800万円の非課税枠

「50代から投資を始めても意味があるのか」と不安に感じる人は多いでしょう。しかし、2024年から始まったNISAの新制度は、従来制度より大幅に拡充されており、50代からでも活用価値は十分あります。

NISAの新制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両枠を合わせて年間最大360万円まで投資でき、生涯で総額1800万円まで非課税で保有できます（うち成長投資枠は1200万円が上限）。

通常、投資の利益には約20％の税金がかかりますが、NISAで投資した金融商品から得られる利益については非課税となるため、その分資産形成に有利です。また、非課税保有期間も無期限となりました。

つまり、50代からでも毎月数万円～10万円程度の積立を行えば、定年退職までの10～15年、さらに退職後も運用を続けることで、老後資金の底上げは十分可能と考えられます。



「オルカン」だけでいい？ 全世界株式1本投資のメリットと弱点

NISAを始める際、「オルカン」だけでいいのかと悩む人も多いのではないでしょうか。オルカンとは「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」のことで、全世界の株式市場に連動することを目指すインデックス型の投資信託を指し、1本で広く分散投資できるのが最大のメリットです。

世界経済全体の成長を取り込めるため、長期投資との相性が良く、初心者でも始めやすい商品とされています。商品選びに迷う初心者は、まずインデックス型投資信託から検討するのがよいでしょう。

ただし、オルカンは実質的に株式100％の投資です。短期的には価格変動が大きくなることもあり、とくに50代以降では相場の下落時に心理的な負担を感じやすい点も考慮する必要があります。そのため、株式を中心とした資産だけでなく、値動きの異なる資産を組み合わせてリスクを抑える方法も検討できます。

つまり「オルカンだけ」という選択肢も決して間違いではありませんが、年齢が高くなるほど運用期間やリスク許容度が変わるため、値動きの安定した資産と組み合わせる視点がより重要になります。



50代から老後資金は間に合う？ 積立のシミュレーション

50代からの資産形成で気になるのは、「本当に間に合うのか」という点でしょう。

例えば、非課税枠1800万円を15年で使い切る場合、月10万円の積立が目安になります。金融庁のつみたてシミュレーターによると、想定利回り5％で運用できれば、15年後には元本1800万円が約2648万円まで増える計算です。

もちろん、ここまでの投資額が難しい場合でも、貯金を続けるより月3万円や5万円程度の積立を選ぶ価値はあります。退職後も運用は続けられるため、60代以降も含めた長期的な視点で考えることが大切です。



50代のNISAは「オルカン＋守り資産」で無理なく始めるのがおすすめ

50代からのNISAは、「オルカン」だけで運用する方法もありますが、資産配分は家計状況やリスク許容度に応じて検討することが大切です。NISAは一定の非課税投資枠が設けられており、活用の仕方によっては老後資金の形成を後押しする制度といえます。

「今からでは遅い」と判断する前に、まずは無理のない範囲で積立を始めることもひとつの選択肢です。無理のない金額からNISAを活用し、10年後、20年後の安心につなげていきましょう。



出典

金融庁 つみたてシミュレーター

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー