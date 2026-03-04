ハートより、まるでフィギュアのようなグミシリーズ【Figummy360】（フィグミサンビャクロクジュウ）の新商品『Figummy360星のカービィ』が、全国のコンビニエンスストアの一部企業にて2026年3月2日（月）より先行発売、および2026年3月16日（月）より一般店頭にて発売される。＞＞＞「Figummy360星のカービィ」をチェック！（写真7点）『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親