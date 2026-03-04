【星のカービィ』まるでフィギュアのようなグミシリーズにカービィが登場！
ハートより、まるでフィギュアのようなグミシリーズ【Figummy360】（フィグミサンビャクロクジュウ）の新商品『Figummy360星のカービィ』が、全国のコンビニエンスストアの一部企業にて2026年3月2日（月）より先行発売、および2026年3月16日（月）より一般店頭にて発売される。
＞＞＞「Figummy360星のカービィ」をチェック！（写真7点）
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。
まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
360度どこから見ても立体的なグミシリーズ【Figummy360】に『星のカービィ』が登場。
前から見ても、横から見ても、後ろから見てもカービィそのもの。まるくてかわいいグミは食べるのがもったいなく感じてしまう完成度だ。手のひらにのせたり、たくさん並べたり、写真映えも抜群。グミの中にはピーチジュレが入っていて、噛むと口の中にピーチの香りが広がる。
また、人気インフルエンサー「しなこ」が『Figummy360星のカービィ』を紹介する動画がしなこ公式YouTubeとInstagramにて公開。たくさん並べたカービィのグミはインパクト大の可愛さで、グミの形と味はもちろん、カップケーキに乗せる「アレンジ」も紹介している。ぜひチェックしてほしい。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
＞＞＞「Figummy360星のカービィ」をチェック！（写真7点）
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。
まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
前から見ても、横から見ても、後ろから見てもカービィそのもの。まるくてかわいいグミは食べるのがもったいなく感じてしまう完成度だ。手のひらにのせたり、たくさん並べたり、写真映えも抜群。グミの中にはピーチジュレが入っていて、噛むと口の中にピーチの香りが広がる。
また、人気インフルエンサー「しなこ」が『Figummy360星のカービィ』を紹介する動画がしなこ公式YouTubeとInstagramにて公開。たくさん並べたカービィのグミはインパクト大の可愛さで、グミの形と味はもちろん、カップケーキに乗せる「アレンジ」も紹介している。ぜひチェックしてほしい。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優