KDDIは、auUQ mobileで「iPhone 17e」を3月11日8時に発売する。予約は4日23時15分に開始する。価格は本稿執筆時点で公開されていない。auUQ mobileiPhone取扱店やホームページ、オンラインショップで予約・購入を受け付ける。 iPhone 17eは、アップルが2日に発表した新型スマートフォン。前モデルの「iPhone 16e」から最小容量が128GB→256GBに増加した。 搭載するSuper Retina XDRディス