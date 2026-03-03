ユヴェントスが、ルチアーノ・スパレッティ監督との契約を2028年6月まで延長するという。3日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。ユヴェントスは今シーズン、イゴール・トゥドール前監督（現トッテナム・ホットスパー監督）のもとで開幕から3連勝と好スタートを切ったものの、その後は失速して昨年10月26日にトゥドール前監督の解任を発表。同30日に今シーズン限りでの契約でスパレ