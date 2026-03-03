トランプ米大統領はイラン攻撃はすぐ終わるようなことを言っていたが、2026年3月2日の会見では「4〜5週間と予測していたが、それよりはるかに長期」と言い出した。長期化すれば、世界経済は深刻な打撃をこうむる。3月3日放送の「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、日本への中東原油の8割が通過するホルムズ海峡と日本経済への影響を取り上げ、ガソリン価格がどこまで上がるかを分析した。半年先には日用品、食料品にも値上がり