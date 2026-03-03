男性の胸を包丁で刺した疑いで逮捕「ベッドで横になって２人で泣きながら話をしていると、突然、彼が起き上がって『一緒になれないんだったら死んでやる』と言って、テーブルに置いてあった包丁を手にもって胸のあたりを刺しました」交際相手が自殺を図った瞬間について、殺人を疑われた32歳の女はこのように話した──。「’25年10月28日、千葉県警捜査１課は交際相手のネパール人男性、チャンタール・バダルさん（21）を殺害した