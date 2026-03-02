一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「一休.comスペシャルセール」を3月1日午前10時から20日まで開催している。人気のホテルや旅館が最大20％割引となる。期間中の1日と9日、19日は人気の宿が10％、4と9がつく日は20％以上割引となるタイムセールを実施する。