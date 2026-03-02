1日に名古屋→大阪移動野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇が懸かるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。大谷翔平（ドジャース）らは1日、名古屋から大阪に移動。新幹線車内の貴重ショットに様々な声が上がっている。侍ジャパンは2月27、28日にバンテリンドームで中日と対戦。1日には京セラドームでのオリックス戦（2日）、阪神戦（3日）に向けて大阪に移動した。チャーター機で帰国