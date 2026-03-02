ワールド・ベースボール・クラシックは5日に開幕野球日本代表「侍ジャパン」は1日、京セラドームで希望者のみの練習を行った。5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、2日にオリックス、3日に阪神と強化試合を戦う。打撃練習の際には、大谷翔平（ドジャース）が鈴木誠也（カブス）とともに中堅につき、軽快な守備を見せた。2人の少し後ろでサポートしたボールボーイは「一生自慢できます」と感激してい