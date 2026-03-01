〈5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした〉──元モーニング娘。の石黒彩（47）は2月23日、Instagramを更新。夫であるロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことを報告した。56歳だった。【写真】昨年9月、秦野市の祭りに参加した車椅子姿の真矢さんと石黒彩、車椅子の真矢にぴったりと寄り添い支えていた姿