日本政府は２８日、イランの在留邦人らに商用便が運航している間に国外退避するよう促す注意喚起を発出した。外務省によると、イランには約２００人の邦人がいるが、２８日夜時点でけが人は確認されていない。情報収集を急ぎ、邦人保護に万全を期す方針だ。高市首相は同日夕、Ｘ（旧ツイッター）に「関係省庁に、邦人の安全確保に向け、万全の措置を講じることを指示した」と投稿した。同日夕は石川県知事選の応援のために金沢