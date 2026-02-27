中国教育部は25日、中国の全ての省において、小中学校の体育の時間を1日2時間、各授業の間の休み時間を15分にする取り組みがすでに始まっていることを明らかにした。中央テレビニュースが伝えた。最新統計データによると、中国の義務教育段階の体育教師と芸術系教師の数は2012年に比べてそれぞれ71．6％増と60．9％増となっている。24年に実施された中国全土の学生の体力と健康を調べるサンプリング調査によると、小中高生・大学生