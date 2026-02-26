韓国紙・朝鮮日報は25日、韓米合同軍事演習「フリーダム・シールド（FS）」や韓米日合同空中訓練を巡り、韓国政府と米国の調整が難航していると報じた。韓国側が訓練規模の大幅縮小や日本を除外した形での実施を逆提案したのに対し、米国は「それなら米日だけで行う」と応じ、三国協力に亀裂が生じているという。

報道によると、韓米両軍は来月9日から19日までFSを実施する計画を25日に共同発表する予定だったが、韓国政府が直前になって機動訓練の縮小を要求。すでに部隊や装備の一部が米国を出発し、韓国に到着していたため、米軍側は強い不満を示し、発表は先送りされた。

さらに米国は、北朝鮮の核・ミサイル脅威を念頭に、韓米日による合同空中訓練を提案したが、韓国国防部は「時期尚早」として日本を除外した韓米合同訓練への変更を求めた。これに対し米側は応じず、結果的に米日両国のみでの訓練が実施された。

韓国政府は、旧正月連休や島根県の「竹島の日」と日程が重なる点を理由に調整を求めたと説明している。しかし、韓国軍内部や専門家の間では「変更案の提示自体が事実上の拒否と受け取られた可能性が高い」との見方が強いという。