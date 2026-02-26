会社の倒産は突然のように見えて、実は至る所に予兆が隠れているものだ。投稿を寄せた50代女性は、わずか半年で勤務先が倒産した経験を持つ。その一部始終を振り返った。女性は、数年前に新規開設された介護施設に、事務員として入社した。建築関係の本社が運営しており、自宅から近いこともあって「なんの疑いもなく応募」したそう。しかし、そこには想像を絶する結末が待っていた。（文：境井佑茉）電気代未払い30万円が発覚「お