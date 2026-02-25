5児の母・辻希美、子供たちの“感染症ラッシュ”で苦労「もう神経質になっちゃって」

2月24日、5児の母である辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』に更新した動画の中で、子供たちの“感染症ラッシュ”を振り返った。

【関連】辻希美、自宅リビングの引っ越し＆リフォームを報告「とんでもない大工事」

辻は、次女の離乳食の再スタートを報告する動画の中で、離乳食を中断していた理由は家族の体調不良だとして、「1月がね、怒涛の、もう本当に感染症ラッシュだったんですよ、我が家が。それにゆめ（次女）も乗っかっちゃったっていう感じで、もう本当に5人の子供を持った洗礼をマジで受けた1月だった」と回想。

その上で、「もともと全然几帳面とかじゃないんだけど、潔癖でもないと思うんだけど、本当にもう神経質になっちゃって」「洗濯が面倒臭かったから、わりと1回拭いて、もう1回使い回しみたいなこと2日間とか全然してたんだけど、もうそれも怖いと思って、バスタオルは毎回洗うの」と、最近の洗濯事情を明かした。

さらに、「あと、タオルも怖いから、全部こういうペーパー（タオル）ですよ。トイレ、洗面所、キッチン、全部ペーパーに変えたりとかしてて」「本当に神経質になりすぎちゃって、みんなにたぶん面倒臭いって思われてると思うんですけど」と、感染症対策についても語っていた。