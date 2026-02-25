県内の10代女性に複数人で同意なくわいせつな行為をしたとして、警察は2月25日、県内の10代の男2人を不同意性交等の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、県内に住む男子中学生と10代の男性作業員です。警察によりますと、2人は1月上旬の深夜、10代の男1人と共謀のうえ、県内の10代の女性をホテルの客室に連れ込み、同意なく性交などを行った、不同意性交等の疑いが持たれています。警察の調べに対し2人は「間違いありません」と容