エプソン販売は、家庭用プロジェクターの新商品として、スタイリッシュなデザインのLifestudio Flex Special Edition「EF-73」と、高画質映像投写を実現する超短焦点モデルLifestudio Grand Plus「EH-LS970B/W」を、2026年3月12日より順次発売します。 Lifestudio Flex Special Edition「EF-73」 Lifestudio Grand Plus「EH-LS970W」 価格はいずれもオープンプライスで、エプソンダイレクトショップでの販売価格（税込）