山形県内の公立高校入試の後期・一般選抜の志願倍率がきょう発表されました。 【画像】県内の公立高校全ての志願倍率 前期・後期方式になってはじめての後期・一般試験。後期の志願倍率は、０．６６倍となりました。 前期・後期合わせた志願倍率は０．７７倍となり、去年より０．１３ポイント下回りました。 各高校の志願倍率をみていきます。 ■村山地方は まずは村山地方です。山形東探究科は、全体で１番目に高い２．２２