5期生の池田瑛紗乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日リリース）でセンターに選ばれた5期生の池田瑛紗は、東京藝術大学に在籍し、才媛ぶりでも足跡を残してきた。妥協せずに二兎を追い続ける姿勢は 、 坂道ファンのカテゴリーを越えて一目置かれている。【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】美脚スラリ、抜群のスタイル…乃木坂46新センター・池田の全身ショット2月現在で36人が在籍す