2月中旬以降、スギ花粉が本格的に飛散するようになりました。そんな中、ネット上では「花粉症の症状がひどくなる人は腸内環境が悪化している」という情報があります。こうした情報は本当なのでしょうか。腸内環境を整えるに効果的な食べ物や、花粉症の際にできるだけ摂取を控えた方がよい飲食物について、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江