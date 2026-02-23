タレントのミッツ・マングローブ（50）が23日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。盟友・タレントのマツコ・デラックス（53）の近況を明かす場面があった。9日の放送回では月曜コメンテーターを務めるマツコが番組を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かした。以降も出演はなく、この日は金曜MCを務めるミッツが代役を務めた。冒頭でマツコの話題になると、ミッツは「あいかわらずも