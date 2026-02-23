行政手続きのオンライン化や健康保険証としての利用拡大により、マイナンバーカードは私たちの生活に不可欠なツールとなりつつあります。しかし、その利便性の裏側で、カード情報を狙った悪質な詐欺や、思わぬデータ漏えいが急増しているのが現実です。【画像で見る】絶対にだまされない…これが「個人情報」を守るために徹底すべき4つの鉄則です！内閣府の外局である個人情報保護委員会が2025年6月に発表した年次報告書による