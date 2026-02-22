ドイツでの評判は、レンタル元のトッテナムにとっても朗報だ。冬にボルシアMGに期限付きで移籍した高井幸大は、ブンデスリーガでまずまずの評価を受けている。ドイツ紙は先日、クラブが高井の残留を目指していると報じた。リーグ前節のフランクフルト戦では、失点につながるミスを犯し、批判も浴びた。だが、ボルシアMGがレンタル延長を望んでいるとの報道を受け、クラブは高井の全般的なパフォーマンスを前向きに受け止めて